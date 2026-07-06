Докато световното първенство по футбол навлиза в решителната си фаза, погледите на българските фенове лека-полека започват да се обръщат в друга посока.

Причината за това е стартът на нашите представители в европейските клубни турнири, което по традиция се случва още в първата половина на юли. Феновете вече се подготвят за пътувания за мачове на любимите им отбори, а в менюто на сайта на топ букмейкъра за онлайн залози, известен и като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на италианския гранд Милан, се поставя акцент върху двубоите на българските участници на международната сцена.

Любителите на залози са готови да прогнозират кой от българските отбори ще стигне най-далеч. Възможно е през новия сезон отговорът да бъде по-различен от обичайния, а обновената спортна секция на сайта на букмейкъра предлага много възможности.

След еуфорията за Левски идват трудните изпитания

Последният сезон се оказа исторически за клубния ни футбол, след като беше сложен край на дългогодишната хегемония на Лудогорец в първенството. 17-годишното очакване за титла в Левски приключи, но след еуфорията от успеха сега предстои нов сблъсък с реалността, а тя показва, че на “сините” няма да им бъде лесно в Европа.

Пътят за тима на Хулио Веласкес започва с коварно изпитание срещу босненския Борац (Баня Лука). Левски гостува в първия мач от откриващия кръг на квалификациите в Шампионската лига на 7 юли, а седмица по-късно реваншът ще бъде на стадион “Георги Аспарухов”. За “сините” е изключително важно да елиминират първия съперник, тъй като това им гарантира най-малкото участие в плейоф в Лигата на конференциите.

Ако Левски успее да отстрани босненския опонент, то във втория кръг от ШЛ предстои също сложна задача - среща с победителя от двойката Университатя (Крайова) - Витебск. При всички положения Борац няма да е последният противник на шампионите, защото ако направят фалстарт в евротурнирите, те се прехвърлят във втория кръг от пресявките в Лига на конференциите, където потенциално могат да срещнат загубилия в друг двубой от ШЛ - този между албанския Егнатия и молдовския Петрокуб.

ЦСКА се завръща с надежди в Европа

Другото голямо събитие в българския футбол през изминалите месеци беше и триумфът на ЦСКА с Купата на България. Драматичната победа във финала с дузпи срещу Локомотив (Пловдив) донесе както трофей, така и дава възможност на “червените” да се завърнат в Европа.

След като отборът от “Армията” остана далеч от международната сцена в последните две години, сега феновете живеят с надежда за паметни мачове, като от самото начало са наясно, че като минимум им предстоят сблъсъци с поне два съперника.

Първият противник изглежда като преодолимо препятствие. В стартовия кръг от квалификациите в Лига Европа ЦСКА ще срещне Дери Сити, като е домакин в първата среща на 9 юли. “Червените” почитатели вече нямат търпение за международен мач на изцяло обновения стадион “Българска армия”, но поне в началото на европейското си приключение ще приемат ирландския съперник на националния стадион. Реваншът е седмица по-късно на “Райън Макбрайд Брандиуел стейдиъм”, като целта е след него тимът на Христо Янев да продължи във втория по сила турнир на УЕФА.

Историята е на страната на “червените” в двубои с ирландци

Статистиката несъмнено говори в полза на най-титулувания български клуб, когато става дума за срещи с ирландски отбори. Това ще бъде четвърта среща на ЦСКА с опонент от Зеления остров, като във всеки от предишните три случая успехът в елиминационния двубой е бил за българския тим.

“Червените” вече имат в историята си двубой с Дери Сити. През сезон ЦСКА елиминира този противник в третия квалификационен кръг на Лига Европа, като отново беше домакин в първия мач. “Армейците” го взеха с минималното 1:0, а в реванша записаха 1:1, за да продължат към плейофите. А в тях ЦСКА постигна един от големите си успехи през този век, като елиминира Динамо (Москва) и влезе в групите на турнира.

Лимерик пък е името на първия ирландски съперник на “армейците” в историята, при това в дебютното им участие във вече несъществуващата Купа на националните купи. През 1965/1966 г. ЦСКА стартира убедително в турнира, като печели и двата си мача с този съперник - 2:0 и 2:1.

Доста по-скорошен е споменът за последното ирландско изпитание. През сезон 2022/2023 г. “червените” изправиха косите на феновете си със загуба у дома с 0:1 в първия мач срещу Сейнт Патрик Атлетик. След това обаче ЦСКА спечели с 2:0 като гост в реванша и продължи към плейофите в Лигата на конференциите.

Какво очаква “червените” след този кръг?

Ако ЦСКА продължи традицията и се справи с Дери Сити, ще продължи към втория кръг в пресявките на Лига Европа. Там го очаква победителят от двойката Карабах (Азербайджан) - Вестри (Исландия). За “червените” също има План Б - в случай на неуспех те се прехвърлят в Лигата на конференциите, като при такъв нежелан сценарий могат да търсят успеха срещу хърватския Риека във втория етап от пресявките на този турнир.

Лудогорец е в непозната ситуация

За първи път в историята си Лудогорец започва европейското си участие в турнир, различен от Шампионската лига. След като Левски сложи край на хегемонията на “орлите” тe трябваше да минат през инфарктен бараж с дузпи срещу Локомотив (Пловдив), за да вземат квота за Лигата на конференциите.

Благодарение на високия коефициент, натрупан в последните години, разградчани все пак стартират от втория квалификационен кръг. Съперникът е Апоел (Тел Авив), като гостуването в първия мач на 23 юли ще бъде не в Израел, а в Унгария. Реваншът е седмица по-късно в Разград.

Също от втория кръг в ЛЕ започва ЦСКА 1948. Вицешампионите от последното първенство изтеглиха за съперник Спартак (Търнава). Първият мач е в Словакия на 22 юли, а реваншът е в България шест дни по-късно. И за двата отбора, които се класираха за Лигата на конференциите, е ясно, че няма резервен вариант - ако бъдат елиминирани, те приключват участието си на международната сцена.

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