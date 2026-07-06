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https://www.24chasa.bg/sport/article/23173808 www.24chasa.bg

30 души са ранени по време на празненствата в Осло след отстраняването на Бразилия

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Хиляди норвежци гледат мачовете на световното първенство до Кралския дворец в Осло. Снимка: Ройтерс

Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които са отпразнували победата на Норвегия над Бразилия на осминафиналите на световното първенство, съобщи местната TV2, позовавайки се на полицията в столицата. Началникът на полицията в Осло Ейвинд Хамерволд заяви, че всички наранявания са леки.

Около 100 000 души са наблюдавали фойерверките, с които са отпразнували победата на националния отбор. Норвегия надделя над Бразилия с 2:1, за да се класира за четвъртфиналите за първи път в историята си, където ще се изправи срещу Англия.

Стотици хиляди норвежци излязоха по улиците, за да отпразнуват този успех. Празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и отбора, беше представен на терена след мача, както и по улиците и площадите на Норвегия.

Хиляди норвежци гледат мачовете на световното първенство до Кралския дворец в Осло. Снимка: Ройтерс
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