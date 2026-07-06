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https://www.24chasa.bg/sport/article/23173825 www.24chasa.bg

"Реал" с интерес към хърватски национал

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Хърватският национал Петър Сучич (вдясно) се бори за топката с Бернардо Силва (Португалия). Снимка: Ройтерс

Хърватският национал Петър Сучич привлече вниманието на някои от европейските грандове, включително Реал Мадрид, твърди vecernji.hr.

Редица отбори от Висшата лига също са забелязали представянето на родения през 2003 година полузащитник на италианския "Интер".

Сучич беше сред най-изявените футболисти в хърватския тим, воден от селекционера Златко Далич, преди да бъде елиминиран от Португалия на световните финали. Асистенция срещу Англия и гол срещу Гана, съчетани с добър принос в двубоите срещу Панама и Португалия на Мондиал 2026, спечели множество похвали за халфа и повишаване на цената му.

Пазарната оценка на Петър Сучич вече е близо до 60 милиона евро.

Настоящият договор на хърватския национал е до юни 2030 година.

Хърватският национал Петър Сучич (вдясно) се бори за топката с Бернардо Силва (Португалия). Снимка: Ройтерс
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