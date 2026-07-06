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https://www.24chasa.bg/sport/article/23173944 www.24chasa.bg

Украинец и бразилец се пробват в "Спартак" (Вн)

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Гьоко Хаджиевски

Бразилският полузащитник Жосе Алвес да Силва - Буа и украинският защитник Егор Романюк тренират със "Спартак", съобщиха от варненския клуб.

Двамата ще бъдат тествани от старши треньора Гьоко Хаджиевски в контролата с "Несебър" в сряда.

17-годишният Романюк бе собственост на ЦСКА 1948, като през миналия сезон игра под наем в "Миньор" (Перник). Тъй като договорът му с "червените" изтича, той си търси нов отбор у нас. 

Бразилецът Буа пък се прочу в България, след като като футболист на "Добруджа" вдигна нетрадиционна сватба на стадиона в Добрич.

Гьоко Хаджиевски
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