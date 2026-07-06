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https://www.24chasa.bg/sport/article/23173966 www.24chasa.bg

София е домакин на Евро 2026 по бейзбол U12

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СНИМКА: БФБС

За втори път в почти 40-годишната история на българския бейзбол София ще бъде домакин на европейско първенство за деца до 12 години. От 6 до 11 юли на терена в Студентски град ще се проведе шампионатът на Стария континент в група Б с участието на Австрия, Беларус, България, Литва, Полша, Русия и Украйна, съобщиха от БФБС. 

Церемонията по откриване на Евро 2026 U12 ще се състои в понеделник от 17:30 ч. на основното игрище на комплекс за бейзбол и софтбол "Октомври" (между ХТМУ и ТУ) и ще бъде последвана от мача между отборите на България и Беларус.
За участие в церемонията са поканени председателят на БОК Весела Лечева и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, посланиците на страните участници, кметовете на Столична община и район "Студентски".

СНИМКА: БФБС

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