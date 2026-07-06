Дибала най-вероятно ще остане в "Рома", въпреки интереса от "Ювентус"

Пауло Дибала не е напълно убеден в предложението за нов договор от страна на "Рома", но все още се очаква да преподпише с римския клуб до няколко дни, твърди италианският вестник Corriere dello Sport.

Преговорите по новия контракт на Дибала се активизираха през последните дни, след като стана ясно, че аржентинецът е желан от "Ювентус".

Предложението към 32-годишния нападател включва значително намаляване на заплатата и е за един сезон - до юни 2027 г. Клубът обаче се е съгласил да включи опция за удължаването на контракта с допълнителен сезон и потенциално да го задържи до 2028 година.

Дибала прекара седем сезона в "Юве", печелейки пет титли в серия "А", четири пъти купата на Италия и два пъти Суперкупата на страната, преди да се присъедини към клуба от Рим със свободен трансфер през лятото на 2022 година.