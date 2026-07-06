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https://www.24chasa.bg/sport/article/23174253 www.24chasa.bg

УЕФА готви реакция срещу ФИФА след отмененото наказание на Балогун

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снимка: Ройтерс

Решението на ФИФА да отмени наказанието от един мач на Фоларин Балогун предизвика сериозно недоволство в европейския футбол. Според високопоставен представител на УЕФА, заради продължаващите обсъждания, европейската централа и Кралската белгийска футболна асоциация разглеждат възможните си следващи действия, като към момента окончателно решение все още няма, съобщава "Политико".

 УЕФА възнамерява да публикува официална позиция в понеделник в отговор на решението на ФИФА. Очаква се в нея организацията да застане зад белгийската федерация, която беше пряко засегната, след като Балогун получи разрешение да играе срещу Белгия, въпреки че беше изгонен с червен картон в предишната среща.

Според публикации  президентът на САЩ Доналд Тръмп е настоял ФИФА да преразгледа наказанието на американския национал. Впоследствие световната футболна централа временно спря изпълнението на наказанието, което позволи на Балогун да бъде на разположение за двубоя срещу Белгия.

снимка: Ройтерс

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