УЕФА готви реакция срещу ФИФА след отмененото наказание на Балогун

Решението на ФИФА да отмени наказанието от един мач на Фоларин Балогун предизвика сериозно недоволство в европейския футбол. Според високопоставен представител на УЕФА, заради продължаващите обсъждания, европейската централа и Кралската белгийска футболна асоциация разглеждат възможните си следващи действия, като към момента окончателно решение все още няма, съобщава "Политико".

УЕФА възнамерява да публикува официална позиция в понеделник в отговор на решението на ФИФА. Очаква се в нея организацията да застане зад белгийската федерация, която беше пряко засегната, след като Балогун получи разрешение да играе срещу Белгия, въпреки че беше изгонен с червен картон в предишната среща.

Според публикации президентът на САЩ Доналд Тръмп е настоял ФИФА да преразгледа наказанието на американския национал. Впоследствие световната футболна централа временно спря изпълнението на наказанието, което позволи на Балогун да бъде на разположение за двубоя срещу Белгия.