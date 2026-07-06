Блатер: Червените картони не се отменят с политически телефонни обаждания

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер излезе с остра позиция срещу отменянето на наказанието на американския национал Фоларин Балогун на Мондиал 2026. Решението е взето след няколко лични обаждания на президента на САЩ Доналд Тръмп към президента на ФИФА Джани Инфантино с искане да преразгледа случая.

„Червените картони не се отменят с политически телефонни обаждания. Те се отменят с правила, доказателства и независими органи", написа Блатер в социалната мрежа X.

„Ако президент на САЩ се намеси пред президента на ФИФА и играч внезапно бъде оневинен преди мач от елиминациите на Световното първенство, въпросът е неизбежен: Къде отиваш, ФИФА? Футболът никога не трябва да се превръща в площадка за политическа власт", добави Блатер.

Футболът никога не бива да се превръща в площадка за политическа власт",написа Блатер в социалната мрежа Х.

Балогун беше изгонен след видеопреглед за настъпване на глезена на Тарик Мухаремович от Босна и Херцеговина в победата на САЩ с 2:0 в мач от топ 32 в срещата играна в Санта Клара, Калифорния на 1 юли. Автоматичното наказание беше един мач, но ФИФА обяви, че санкцията се отлага за едногодишен изпитателен срок, което позволява на нападателя да играе срещу Белгия.