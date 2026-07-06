Блатер: Червените картони не се отменят с политически телефонни обаждания

Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер излезе с остра позиция срещу отменянето на наказанието на американския национал Фоларин Балогун на Мондиал 2026. Решението е взето след няколко лични обаждания на президента на САЩ Доналд Тръмп към президента на ФИФА Джани Инфантино с искане да преразгледа случая.
„Червените картони не се отменят с политически телефонни обаждания. Те се отменят с правила, доказателства и независими органи", написа Блатер в социалната мрежа X.
„Ако президент на САЩ се намеси пред президента на ФИФА и играч внезапно бъде оневинен преди мач от елиминациите на Световното първенство, въпросът е неизбежен: Къде отиваш, ФИФА? Футболът никога не трябва да се превръща в площадка за политическа власт", добави Блатер.
Футболът никога не бива да се превръща в площадка за политическа власт",написа Блатер в социалната мрежа Х.
Балогун беше изгонен след видеопреглед за настъпване на глезена на Тарик Мухаремович от Босна и Херцеговина в победата на САЩ с 2:0 в мач от топ 32 в срещата играна в Санта Клара, Калифорния на 1 юли. Автоматичното наказание беше един мач, но ФИФА обяви, че санкцията се отлага за едногодишен изпитателен срок, което позволява на нападателя да играе срещу Белгия.
Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo…— Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 6, 2026