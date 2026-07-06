Билети по 15 и 25 лири за гостуването на ЦСКА в Дери

ЦСКА информира своите привърженици, че билетите за гостуващия сектор за реванша от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа срещу "Дери Сити" са в продажба. Двубоят ще се играе на 16 юли (четвъртък) от 20,30 часа българско време на стадион "Брендиуел" в Дери, Северна Ирландия.

Домакините отпуснаха 300 билета за привърженици на ЦСКА, които ще заемат места в блокове К, L и M на стадиона, а влизането в сектора в деня на мача ще се осъществява през вход 9.

Билетите са на цени между 15 и 25 паунда и могат да бъдат закупени единствено онлайн. Физическа продажба на билети на място няма да има, информираха от ЦСКА.