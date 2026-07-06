Сабаленка: Ще се напия, оплесках нещата тази година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световната №1 в тениса Арина Сабаленка с 2:6, 6:7 (2) отпадна от Наоми Осака в 1/8-финалите на "Уимбълдън". С това японката прекъсна серията на белорускинята от 21 поредни спечелени тайбрека в "Големият шлем".

Въпреки че ще запази първото си място в ранглистата, 28-годишната Сабаленка призна разочарованието си от поредния провал след отпадането на „Ролан Гарос".

„В този мач не бях номер 1 в света. Просто искам да отида, да се напия, да забравя за тениса и след това да се опитам да вляза в по-добра форма. Оплесках нещата тази година.

Догодина ще се опитам да се представя по-добре", заяви Сабаленка, която продължава да няма титла в Лондон.