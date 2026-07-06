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https://www.24chasa.bg/sport/article/23175270 www.24chasa.bg

Белгия обжалва скандалното помилване на Балогун

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Фоларин Балогун извършва нарушението срещу Тарик Мухаремович. Снимка: Ройтерс

Кралската белгийска футболна асоциация ще обжалва решението на ФИФА да отмени наказанието на американския нападател Фоларин Балогун преди мача от 1/8-финалите на световното.

Той бе помилван скандално след 2 обаждания на президента на САЩ Доналд Тръмп до боса на ФИФА Джани Инфантино.

Балогун получи червен картон в мача от 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина (2:0) за нарушение срещу защитника Тарик Мухаремович. Американецът удари противника в задната част на крака с бутонките си.

Мачът между САЩ и Белгия е тази нощ от 3 ч. Победителят ще играе на 1/4-финалите с Испания или Португалия (22 ч).

Фоларин Балогун извършва нарушението срещу Тарик Мухаремович. Снимка: Ройтерс

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