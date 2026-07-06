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За първи път робот взе участие в мач от световно първенство

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Снимка: Ройтерс

На световното първенство се случи историческо събитие снощи.

За първи път на терена стъпи хуманоиден робот. Машината „Атлас" изнесе топката на съдията по време на полувремето на 1/8-финала между Норвегия и Бразилия (2:1) в Ню Джърси. Роботът дори имитира футболни радости, включително популярната поза за медитация на Ерлинг Браут Холанд (вкара головете на бразилците).

За да се справи с условията на стадиона, инженерите са преодолели две основни предизвикателства.

Тъй като десетките хиляди смартфони по трибуните правят Wi-Fi връзката невъзможна, на гърба на робота е монтирано специално радиоустройство.

Наложило се е софтуерът да бъде модифициран, за да може „Атлас" да се движи стабилно и надеждно върху тревната настилка.

Снимка: Ройтерс

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