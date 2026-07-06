За първи път робот взе участие в мач от световно първенство

На световното първенство се случи историческо събитие снощи.
За първи път на терена стъпи хуманоиден робот. Машината „Атлас" изнесе топката на съдията по време на полувремето на 1/8-финала между Норвегия и Бразилия (2:1) в Ню Джърси. Роботът дори имитира футболни радости, включително популярната поза за медитация на Ерлинг Браут Холанд (вкара головете на бразилците).
За да се справи с условията на стадиона, инженерите са преодолели две основни предизвикателства.
Тъй като десетките хиляди смартфони по трибуните правят Wi-Fi връзката невъзможна, на гърба на робота е монтирано специално радиоустройство.
Наложило се е софтуерът да бъде модифициран, за да може „Атлас" да се движи стабилно и надеждно върху тревната настилка.