Неймар към вратаря на Норвегия: Не на мен тия, идиот!

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В последния си мач за Бразилия Неймар от дузпа вкара почетния гол при 1:2 от Норвегия в 1/8-финалите на световното.

Това се случи в 10-ата мин на продължението, а преди изпълнението нападателят и вратарят на скандинавците Йорян Ниланд си размениха реплики.

Диалогът звучеше така:

"Къде да ти я вкарам? Къде искаш?", попита Неймар.

"В гредата. Давай в гредата", отвърна Ниланд.

"При мен тези не минават. Не и с мен. Идиот", отвърна Неймар.

Бразилецът вкара, приближи се до вратаря и посочи с пръст към гърдите си. Неймар се смееше в лицето на съперника, въпреки че отборът му отпдаше, а вратарят, държейки топката в ръце, леко отблъсна бразилеца.

Когато попитаха Ниланд какво са си казали, вратарят само се засмя: „Просто се опитвах да отгатна какво си мисли и казах няколко думи. В крайна сметка той ме надигра при дузпата, но най-важното е, че спасих първия удар на Бруно Гимараеш."

След отпадането Неймар седна на тревата и заплака, а Рафиня се опита да го утеши.

Този гол от дузпа е един от най-безполезните в кариерата му. Спасението беше почти невъзможно. По-късно Неймар обяви, че слага край на кариерата си в националния отбор: „Опитвах се, опитвах се. Но сега всичко свърши. Тук започнах, тук и ще завърша".

Мачът се игра на стадион „Метлайф Стейдиъм" в Ню Джърси. На същата арена Неймар дебютира за Бразилия през 2010 г. в приятелски мач срещу САЩ.

Финалната статистика на 34-годишния нападател: 130 мача за Бразилия, 80 гола (рекорд) и 59 асистенции.