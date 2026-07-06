Принцесата на Норвегия прегърна голия до кръста Холанд в съблекалнята

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Бразилският ас Винисиус Жуниор поздрави нападателя на Норвегия Ерлинг Браут Холанд за победата над Бразилия (2:1) на 1/8-финалите на световното. Крилото на 5-кратните световни шампиони се приближи до норвежкия голмайстор, докато той даваше интервю, и го прегърна.

Холанд беше поздравен и от принцесата на Норвегия Ингрид Александра. Тя влезе в съблекалнята и прегърна най-добрия реализатор на националния отбор, докато той беше гол без фланелката си.

Головата машина донесе успеха над бразилците, като вкара и двете попадения във вратата на Алисон.

Така той има 7 на върха в класирането на реализаторите заедно със световния шампион от Аржентина Лионел Меси и френската звезда Килиан Мбапе.