Роналдо намери двама виновни за провала на Бразилия

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Легендарният бразилец Роналдо обяви селекционера Карло Анчелоти и звездата Винисиус като виновници за отпадането от Норвегия (1:2) в 1/8-финалите на световното.

Това е най-ранното напускане на мондиал за „селесао" от 36 години насам.

"Карло Анчелоти е един от най-великите треньори в историята на футбола, но в този мач допусна твърде много грешки. Все още не разбирам защо Жоао Педро (звезда на "Челси") не беше в състава за световното първенство.

Младият талант Ендрик пък бе оставен предимно на пейката, въпреки енергията и агресията, които носи.

Това световно първенство не беше добро за Винисиус. Той не показа това, което виждахме от него в клубния футбол.

Норвегия заслужаваше да спечели, но Бразилия помогна на съперника си, като направи грешки още преди мачът да започне", заяви Роналдо.

Италианското светило в треньорската професия Анчелоти има договор с Бразилия до световното след 4 г.