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Англия първа победи Мексико на "Ацтека" в мач от световно първенство

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Англичаните ликуват след последния съдийски сигнал. Снимка: Ройтерс

Англия стана първият отбор в историята, победил Мексико на стадион „Ацтека" в Мексико Сити на световно първенство.

Британците надвиха с 3:2 домакините в 1/8-финалната фаза на мондиал 2026.

Преди мексиканците нямаха поражение там в продължение на 10 поредни мача на "Ацтека".

Мексико не беше губил официален мач на този стадион от 2013 г., когато отстъпи на Хондурас в квалификациите за световното първенство през 2014 г.

Освен това, отборът допуска 3 гола на това съоръжение за първи път от август 1999 г., когато побеждава Бразилия с 4:3.

Стадион „Ацтека" се намира на надморска височина от 2200 метра.

Англичаните ликуват след последния съдийски сигнал. Снимка: Ройтерс

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