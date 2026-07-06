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https://www.24chasa.bg/sport/article/23175803 www.24chasa.bg

4-ма простреляни в Лос Анджелис след Мексико - Англия

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Снимка: Ройтерс

Четирима души са получили огнестрелни рани в Лос Анджелис след мача от 1/8-финалите на световното първенство през 2026 г. между отборите на Англия и Мексико (3:2).

Регистрирани са три отделни случая на стрелба в източната част на американския град.

Първият инцидент е станал на булевард "Уитиър", където са ранени двама души. Малко след това още един човек е прострелян на близко авеню, след това пак в района е открит четвърти пострадал.

Всички са хоспитализирани, като към момента няма информация за състоянието им.

Следователите изясняват дали трите епизода са свързани помежду си. Към момента няма задържани, а мотивът за престъпленията все още не е установен.

В района, където са възникнали инцидентите, след края на мача са се намирали множество фенове.

Булевард „Уитиър" се смята за едно от основните места за празнуване сред мексиканската общност в Лос Анджелис по време на световното първенство.

Снимка: Ройтерс

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