От УЕФА разкритикуваха ФИФА за отмененото наказание на Балогун

УЕФА публикува изявление след решението на ФИФА да отмени червения картон на Балогун след обаждания и натиск от Доналд Тръмп. ФИФА "премина червената линия", пишат от УЕФА. Решението на ФИФА да отмени наказанието от един мач на Фоларин Балогун предизвика сериозно недоволство в европейския футбол.

Ето и цялата позиция на УЕФА:

"Вчерашното решение да бъде спряно за изпитателен период от една година прилагането на автоматичното наказание от един мач след червения картон, показан на играча Фоларин Балогун, премина една червена линия.

Футболът, както и всеки друг спорт, се основава на правила, които са в основата на честната, почтена и прозрачна надпревара. Понякога правилата подлежат на тълкуване. В този случай – не. Минималното автоматично наказание от един мач след получен червен картон не е въпрос на преценка и не изисква решение на компетентен орган, за да влезе в сила. Това е принцип, заложен в правилниците, който не може да бъде обект на изключения, още по-малко по време на турнир, в който няколко други играчи вече са били в същата ситуация и редовно са изтърпели своето наказание.

Когато сигурността и предвидимостта на правилата вече не са гарантирани от тези, които са призвани да ги пазят, целостта на играта е поставена под заплаха, а доверието в дадено състезание е подкопано. Освен това подобно решение създава прецедент в рамките на настоящия турнир, при който всички сходни случаи занапред ще трябва да бъдат третирани по същия начин, в ущърб на самото състезание.

Футболът е най-обичаният спорт в света, защото е красива игра, а хората му вярват, защото навсякъде се играе по едни и същи правила. Никой турнир не съществува изолирано, а когато става дума за Световното първенство, неговите решения могат да имат както положителни, така и отрицателни последици за футбола като цяло."

Балогун беше изгонен след видеопреглед за настъпване на глезена на Тарик Мухаремович от Босна и Херцеговина в победата на САЩ с 2:0 в мач от топ 32 в срещата играна в Санта Клара, Калифорния на 1 юли. Автоматичното наказание беше един мач, но ФИФА обяви, че санкцията се отлага за едногодишен изпитателен срок, което позволява на нападателя да играе срещу Белгия.

Според публикации президентът на САЩ Доналд Тръмп е настоял ФИФА да преразгледа наказанието на американския национал. Впоследствие световната футболна централа временно спря изпълнението на наказанието, което позволи на Балогун да бъде на разположение за двубоя срещу Белгия.