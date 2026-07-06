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Роджър Федерер ще гледа Григор Димитров на "Уимбълдън" днес

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Роджър Федерер Снимка: Ройтерс

Емблемата на тениса Роджър Федерер се появи на централния корт на „Уимбълдън" и ще изгледа трите мача на него от програмата днес.

В момента играят италианката Джазмин Паолини и филипинката Александра Еала.

Не преди 17,30 ч ще започне 1/8-финалът на Григор Димитров срещу представящия Великобритания французин Артюр Фери.

След тях сили ще премерят Иржи Лехечка (Чехия) и Александър Зверев (Германия).

Федерер държи рекорда с 8 титли на "Уимбълдън".

Последният мач на швейцареца в Лондон беше през 2021 г., когато отпадна на четвъртфиналите от Хуберт Хуркач (Полша).

Роджър Федерер Снимка: Ройтерс

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