Шампионка с "Марица" премина в "Левски"

Шампионката с "Марица" Мила Пашкулева ще играе в "Левски" през новия сезон. Либерото е част от националния по волейбол.

"Щастлива съм, че през следващия сезон ще бъда част от "Левски"! Вярвам, че ще оправдая доверието, koeтo ми гласуваха. С нетърпение очаквам новото предизвикателство и ще дам всичко от себе си за постигането на добри резултати!", сподели лМила.

"Изключително важен трансфер за нас. Мила идва с опита си след доста години в "Марица". Тя игра и в Шампионска лига, а като важна част от националния отбор, тя ще бъде ценно попълнение и за нас. Радвам се, че ще имам шанса да тренираме заедно и се надявам идването в "Левски" и съвместната ни работа да бъде още една крачка напред в нейната кариера", сподели новият старши треньор на "сините" Драган Нешич.



