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https://www.24chasa.bg/sport/article/23177033 www.24chasa.bg

Вторият гол на Холанд срещу Бразилия разплакал приятелката му

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Приятелката на Ерлинг Браут Холанд - Изабел, реагира изключително емоционално на победата на Норвегия над Бразилия с 2:1 на 1/8-финалите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Нападателят на английския „Манчестър Сити" отбеляза попаденията за своята родина и я класира родината си за следващата, а неговата любима го подкрепяше от трибуните на стадиона в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

След втория гол на Холанд Изабел избухна в сълзи от щастие и започна да прегръща приятелките си, празнувайки историческия успех на норвежците.

Те за за първи път достигат до 1/4-финалите на мондиал.

Холанд пък е в стихията си със 7 гола на световното и общо 27 в последните 14 мача за Норвегия. В общо 54 за скандинавската страна гигантът се е разписвал 62 пъти.

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