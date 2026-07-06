Поглед "оттам": 5 юли - един от най-великите дни в историята на световното. Но и най-черният

Оставка за Инфантино и Балогун - резерва, изглежда приемлив морален изход от телефонния натиск на Тръмп

Признавам си, че за седемте ми отразявания на живо на световни първенства по футбол (всички от 1998 г. Насам без Бразилия 2014) никога не съм се чувствал толкова раздвоен, както на 5 юли 2026 г.

Предстояха два мача: Бразилия - Норвегия в Ню Йорк и Мексико - Англия в Мексико Сити. Исках и на двата, но няма начин. Нито физически, нито юридически - ФИФА забранява. Два мача в един ден можеха да бъдат гледани и съответно отразени единствено на мондиала в Катар преди четири години, но тогава всички стадиони бяха на практика в един град.

Така или иначе бях прекарал първите три седмици в Мексико с три мача на "Ацтека", а и вече се пребазират в САЩ, на избрах Ню Йорк. Не съжалих - видях падението на един петкратен световен шампион и края на епоха "Неймар", както и възхода на безспорно най-симпатичния отбор на това световно (може би наравно с Кабо Верде, но островитяните отпаднаха) - Норвегия, чието гребане може и да е открило Америка, но сега е на път да я закрие.

И двата мача бяха фантастични - лесни за гледане, трудни за разказване и анализ. В тях имаше всичко и от миналото, и от настоящето и от бъдещето на футбола.

Ерлинг Холанд Снимка: РОЙТЕРС

Джуд Белингам Снимка: РОЙТЕРС

Неймар Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Имаше рекорди за историята, подвизи на нападателите и геройства на защитниците и вратарите. Имаше го "залеза на боговете" (въпросният Неймар), но и "Междузвездни войни. Епизод IV: Нова надежда" с Ерлинг Холанд и Джуд Белингам в главните роли. Имаше ги десетките хиляди викингски гребци по трибуните на "МетЛайф стейдиъм" и разплаканото море от зелени фланелки на "Ацтека".

Дотук обаче с хубавото, светлото и прекрасното във футбола. За съжаление той има и друга страна. И за въпросните 7 световни първенства по футбол на терен, а и преди това, никога не съм бил свидетел на толкова нагла, безпардонна и брутална намеса на политиката и властта във футбола.

Няколко дни по-рано от този велик в чисто игрово отношение ден 5 юли в 61-ата минута на мача от 1/32-финалите срещу Босна (2:0), националът на САЩ Фоларин Балогун настъпи глезена на Тарик Мухаремович с бутоните си. Съдията Рафаел Клаус първоначално дори не показа жълт картон на нарушителя, но след намесата на VAR, отиде до монитора и изгони американеца.

Червеният картон на Балогун Снимка: РОЙТЕРС

Фенове на домакините на Световното първенство и експерти критикуваха решението на съдията и обвиниха съдийския корпус на ФИФА в непоследователност. По-конкретно, те припомниха мача на Аржентина срещу Алжир, когато Лионел Меси постъпи по подобен начин с Айса Манди при подобен инцидент, но не беше изгонен.

В неделя, 5 юли, Дисциплинарната комисия на ФИФА взе рядко решение и отмени наказанието на Балогун. „В съответствие с член 27 от Дисциплинарния правилник, наказанието на американския национал Балогун се отлага за изпитателен срок от една година", се казва в изявлението на ФИФА.

Всъщност член 27 позволява на Дисциплинарната комисия да направи това, ако нарушението не е свързано с манипулиране на резултата от мача.

На практика действителната санкция се заменя с отложена, а на играча се дава изпитателен срок от една до четири години – на Балогун е даден минималният. Това означава, че ако извърши ново дисциплинарно нарушение в рамките на една година, към новата санкция ще бъде добавено наказание от един мач за отстраняването срещу Босна.

ФИФА много рядко прилага този член. Решението за отлагане на санкция се взема въз основа на конкретните обстоятелства по случая, когато нарушението не е твърде сериозно и дисциплинарната комисия заключи, че действителното отстраняване на играча е ненужно.

В този конкретен случай може да се каже, че международната федерация по този начин е решила да коригира грешката на съдията. Правилникът на ФИФА не предвижда механизъм за отмяна на червен картон, следователно изглежда, че член 27 от Дисциплинарния правилник е трябвало да бъде използван за справяне със ситуацията и за отлагане на автоматичното отстраняване.

Решението на Дисциплинарната комисия в този случай е окончателно. Балогун ще има право да играе в мача срещу Белгия на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. Ако американецът отбележи гол или направи асистенция, белгийците няма да могат да оспорят участието му в играта.

Както би казал Уинстън Чърчил, това е най-мрачният ден в историята на футбола. Ако трябва да обобщя нещата в едно изречение, Тръмп жестоко унижи ФИФАь Инфантино трябва да подаде оставка, а треньорът на САЩ Почетно трябва да остави Балогун на пейката срещу Белгия.

Да започнем с това, че отмяната на наказанието на американеца е абсурдно.

Толкова много невъобразими неща се случиха през последните години, че понякога изглежда, че вече нищо не може да ни изненада. Но после се оказва, че няма граница за човешката подлост, както казваше един руски треньор на националния, когато собствените му футболисти го предадоха.

Вдигането на забраната на Балогун няма нищо общо с доброто и злото. Има ли все още наивни хора, които вярваха на онази нелепа фраза „Футболът е отвъд политиката"? Тръмп и Инфантино ви се смеят в лицето!

Помните ли как изгониха Балогун? Ето коментар за този момент от експерт по съдийство: „В 64-ата минута на мача от 1/32 на Световното първенство по футбол през 2026 г. между САЩ и Босна (2:0), съдията Рафаел Клаус правилно изгони Фоларин Балогун, който три минути по-рано едва не счупи крака на Тарик Мухаремович. Американският нападател извърши сериозно нарушение: той стъпи на глезена на босненеца отзад с десния си крак, което можеше да доведе до счупване. В началото изглеждаше, че защитникът може да получи много тежка контузия.

Самият съдия обаче не отсъди нарушението. Той го направи едва след намесата на видео асистентите Хуан Сото, Николас Гало и Джером Бризард. След това, след като прегледа повторенията на монитора край терена, той обяви: „След преглед беше установено: номер 20 на отбора на САЩ извърши сериозно нарушение. Окончателно решение: червен картон."

Според член 14 от Дисциплинарния правилник на ФИФА играч, изгонен с такава формулировка, трябва да бъде дисквалифициран за поне два мача.

И така, тук не става въпрос за погрешно решение на съдия, нито дори за спорно решение, а за категорично такова. Разбирате, че такъв червен картон не може да бъде отменен просто така. Това са глупости. Само под силен външен натиск. И авторът му не го е крил - Доналд Тръмп благодари на ФИФА за справедливото решение. Журналистът Бен Джейкъбс съобщи, че президентът на САЩ лично се е обадил на ръководителя на ФИФА, после стана ясно, че го е направил три пъти. Да унижиш международна организация като тази, за която се говори, че е по-мощна от ООН, да я направиш за посмешище пред целия свят - това изисква огромна политическа власт.

Преди няколко века честните хора биха се застреляли след нещо подобно; днес те подават оставка. Джани Инфантино трябва спокойно да размисли за това, което е направил с футбола, и да вземе единственото възможно решение. Ако един изгонен играч може да бъде възстановен, тогава нека на терена да излязат 12 футболисти за САЩ. Или 13, за да сме сигурни. Доналд Тръмп ще даде заповед на футболния си васал и той ще я изпълни, колкото и абсурдно да е това, нали? Границата вече е премината.

Как ще се чувства Белгия в тази ситуация, изправена пред мач, в който ще участва играч? Как Сериозно ли е, че феновете трябва да гледат този цирк? Не се ли срамува американският отбор от себе си, след като е поставен във фундаментално неизгодно положение срещу съперника си? Ще се радват ли съотборниците на Балогун искрено на негов гол, ако той отбележи? Поставям се на мястото на американски футболист и осъзнавам, че бих бил готов да потъна в земята за такова крещящо подкопаване морала над най-прекрасната игра.

Лично аз се надявам, че треньорът на САЩ Маурисио Почетино ще има доблестта и самочувствието да спаси футбола от този позор, като остави Балогун на пейката. И за самия футболист ще е по-добре.