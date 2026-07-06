Кой кой е в „независимата” комисия, която отмени наказанието на Балогун след обаждането на Тръмп

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ФИФА отмени наказанието на Фоларин Балогун, за да може той да играе за САЩ срещу Белгия на осминафиналите от световното по футбол. Очевидно след призив от Доналд Тръмп, твърди се че американският президент три пъти е звънял до ФИФА по въпроса (според в. "Гардиън").

Решението за преразглеждане на червения картон е взето от Дисциплинарната комисия на ФИФА. Това е независим съдебен орган. Дисциплинарната комисия се състои от поне трима членове, а в изключителни случаи председателят може да вземе решение самостоятелно.

Невъзможно е да се определи кой точно е отменил наказанието на Балогун, тъй като ФИФА има право да публикува резултатите от заседанията си анонимно. Пълният списък на комисията обаче е публично достъпен.

Ето ги.

Шефове:

Мохамад Ал Камали, ОАЕ (председател)

Адвокат от ОАЕ с 30 години опит в спортното управление и международния арбитраж. Миналата година на конгреса на ФИФА той беше избран за председател на Дисциплинарната комисия. Мохамад преди това е бил член на Етичната комисия. Той стана първият азиатец, председател на комисия на ФИФА.

Хорхе Паласио, Колумбия (заместник-председател)

Бивш съдия и бивш председател на Конституционния съд на Колумбия. Работил е във ФИФА няколко години и е председател на Дисциплинарната комисия от 2021 г. Именно той през 2023 г. едностранно отстрани бившия президент на Кралската испанска футболна федерация Луис Рубиалес от футбола след скандал, свързан с целувка по устните на играч от женския национален отбор на Испания.

Хорхе Паласио

Членове:

Абдул Салим Ахмед Ибрахим, Сингапур

Специалист по граждански и наказателни спорове. Над 25 години опит. Членувал е в дисциплинарни и антидопингови комисии за големи състезания.

Алехандро Пиера, Парагвай

Доктор по право и магистър по право от университета Макгил, Канада. Получава юридическа степен от Националния университет в Асунсион, Парагвай.

Арно Дюмон, Таити

Спортен адвокат. Често служи като рефер по трансферни спорове в Дисциплинарната комисия на ФИФА.

Бандар Ал-Хамидани, Саудитска Арабия

Председател на Дисциплинарната комисия на Саудитската футболна федерация. Избран във ФИФА до 2029 г.

Франсиско Чертел Мендес, Бразилия

Син на член от Върховния съд на Бразилия, той е назначен от Бразилската футболна федерация за нов мандат в Дисциплинарната комисия на ФИФА.

Херардо Мастрандрея, Италия

От 1996 г. налага дисциплинарни санкции в спорта. От 2012 до 2016 г. е председател на Националния спортен апелативен съд на Италианската футболна федерация.

Хосе Ернесто Мехия, Хондурас

Генерален секретар на Хондураската футболна федерация. Отговаря за административната работа, управлението на националния отбор и развитието на футбола в страната.

Коси Гай Акпови, Того

Служил е като полковник в Тоголийската жандармерия и е учил във Военното училище „Сен Сир" във Франция. От 2016 г. ръководи футболната федерация на страната.

Леонардо Стаг, Еквадор

Завършил е право в Еквадор и Испания, след което завършва магистърска степен по международно търговско право в университета „Рамон Люл" в Барселона. Той е бил и член на дисциплинарната комисия на световното първенство по футбол през 2018 г.

Лорд Вихала, Тонга

Президент на Футболната асоциация на Тонга и от 2020 г. вицепрезидент на Футболната конфедерация на Океания.

Мартин Прохазка, Чехия

Спортен адвокат и футболен функционер. Изпълнителен директор на чешкия клуб "Пардубице".

Моес Насри, Тунис

Също така адвокат и спортен функционер. От януари 2025 г. е президент на Тунизийската футболна федерация.

Паола Лопес, Мексико

Бивша футболистка, играла в мексиканската женска лига. По-късно се е обучавала за технически директор в официалното училище на Мексиканската футболна федерация. Пише статии за мексикански медии.

Робърт Хадад, Тринидад и Тобаго

Тринидадски бизнесмен, от 2020 до 2024 г. председателства Комитета по нормализация, назначен от ФИФА да управлява Футболната асоциация на Тринидад и Тобаго.

Ти Май Дунг Нгуен, Виетнам

Виетнамски адвокат, магистър по футболен бизнес и мениджмънт, завършила в Барселона. Работи в Спортния арбитражен съд (CAS).

Томас Холерер, Австрия

Завършил е право във Виенския университет. През 2016 г. става генерален секретар на Австрийската футболна асоциация.