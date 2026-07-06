Наука, изкуство или черна магия за Гана

“Дете, което не е прегърнато от селото си, ще го изгори, за да усети топлината му” е стара африканска поговорка.

Тази фраза улавя повече от просто очарованието на онези места, където селяните винаги са пред очите един на друг. Тя съдържа и универсална мъдрост, актуална за всеки и по всяко време. Човек невинаги може да преодолее трудностите сам, така че селото, приятелите и семейството му винаги трябва да му се притекат на помощ. За съжаление, дори с искрено желание да го насочат по правилния път, понякога дори помощта на семейството невинаги е навременна - макар че е по-добре късно, отколкото никога, или точна.

Съветите невинаги улучват правилната цел. Гана беше един от първите африкански национални отбори, които осъзнаха, че професионалните футболисти са спъвани от нерешени проблеми в ежедневието си. Когато умът е зает с нещо друго, нещо разсейващо и пречещо на концентрацията, краката могат да станат нечувствителни и топката постоянно ще лети покрай вратата. В резултат на това “черните звезди” привлякоха първокласен специалист от Белгия - Крис Пърки.

Пазител на психичното здраве

Когато се присъединява към екипа през 2025 г., Крис има 17 години опит в спортната психология, 15 от които са прекарани в Белгийската футболна асоциация. Той е консултирал различни професионални отбори, включително “Брюж”, вече несъществуващия “Остенде” и шампиона “Андерлехт”. Неговият опит се простира отвъд работата с футболисти: той разработва обучителни програми, през които вече са минали над триста белгийски спортни психолози, а треньорите са обучени по неговата програма “Футболна психология” - всички те са предназначени да гарантират, че всеки специалист се чувства уверен в своите социално-психологически способности и може бързо да упражнява ефективно положително психологическо влияние върху своите играчи.

Между другото, белгиецът преди това е бил водещ специалист по рехабилитация и възстановяване на елитни съдии в белгийското първенство, като е подготвял психологически плувци и е водил към победа отбори, вариращи от женския по хандбал до електронните спортове. Истински мултиинструменталист! Вероятно не е чудно, че той привлече вниманието на “черните звезди”, които го поканиха заедно с награждавания немски тактик Винфрид Шефер (който спечели купата на африканските нации през 2002 г. с Камерун и работи с редица национални отбори и европейски клубове) и Дезмънд Офей, който преди това беше с отбора на Гана под 20 години с невероятна ефективност.

Изглежда, че независимо дали печели, или губи, влиянието му върху отбора ще остане до голяма степен незабелязано - все пак тънкостите на работата на психолога обикновено се държат в тайна... Но...

О, ако само знаехте какви надежди възлагаха ганайците на Пърки!

Преодолима стена

В крайна сметка самият факт на назначението му в националния отбор привлече широко внимание. Новината за пристигането на психолога падна като камък върху тишината на дискусиите за националния отбор, предизвиквайки вълнение и вълнение, а причината беше, че специалистът не е акредитиран да работи в африканска страна!

И така, какво се случва? Крис е повикан през януари 2025 г. и много добра заплата започва да се стича в сметката му. Вестта за този инцидент обаче бързо достига до Съвета по психология на Гана до февруари и тогава Футболната асоциация на Гана изисква той да получи лиценз.

Очевидно всичко това е било просто формалност, тъй като белгийският психолог отдавна е натрупал необходимия опит, а впечатляващото му ниво на работа му позволява да засенчи почти всеки местен специалист. Но след дълго мотаене го пускат.