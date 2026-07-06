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Цесекарите посетиха "Армията" преди старта в Европа (Видео)

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Футболистите и щабът на ЦСКА посетиха стадион "Българска армия", чието изграждане отново върви към своя край, преди старта в Европа.

"Домът не е просто място. Домът е чувство.

Днес нашият отбор прекрачи прага на стадион „Българска армия", за да види отблизо как мечтата на поколения армейци придобива все по-ясни очертания.

Там, където ще се пишат нови славни страници от историята ни.

Преди това обаче ни предстои първата важна крачка, европейската битка срещу Дери Сити. И както винаги, най-силни сме, когато сме заедно.

Да бъдем рамо до рамо за първия мач от сезона! Очакваме ви на стадиона!", написаха "червените" към видеото от посещението.

ЦСКА стартира участието си в квалификациите за Лига Европа с домакински двубой срещу ирландския "Дери Сити". Мачът ще се играе на 9 юли (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски".

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