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https://www.24chasa.bg/sport/article/23177553 www.24chasa.bg

Световният ни шампион Иван Иванов спечели българско дерби в Нотингам

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Световният ни шампион за юноши в тениса за миналата година Иван Иванов се класира за основната схема на турнира от сериите ATP Challenger 50 на трева в Нотингам (Великобритания) с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният Иванов победи в българско дерби от втория кръг на квалификациите 22-годишния Динко Динев с 4:6, 6:1, 6:1 за час и 29 минути игра.

Динев спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. След това обаче Иванов доминира и загуби само два гейма в следващите два сета.

Съперник на Иванов в първия кръг на основната схема е Нилс Фискер от Нидерландия.

Динко Динев пък ще продължи участието си в надпреварата на двойки. Българинът ще играе в тандем с Матео Ковато (Италия), като в първия кръг двамата ще се изправят срещу британците Том Хандс и Матю Съмърс.

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