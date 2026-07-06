39% ефективност на Холанд занулиха Бразилия, вече 24 г. е без титла

7 гола от 18 удара. Или ефективност от 38,88%. Тези цифри бяха достатъчни Бразилия да продължи серията си без титла на 24 години - най-дългата в историята на 5-кратните световни шампиони.

Разбира се това са показателите на норвежеца Ерлинг Холанд, който ликвидира бразилците с 2 гола за успеха с 2:1. И прати Неймар в сълзи и пенсия. Нападателят на “Сантос” влезе да спасява положението, но трябваше да се задоволи само с гол от дузпа в добавеното време, като това бе 4-ото световно, в което се разписва.

Всичко отече за 5-кратните шампиони, когато вратарят Ориян Нюланд отрази първата дузпа на бразилците на Бруно Гимараеш. Всички очакваха да я бие Винисиус, но Карло Анчелоти разчитал на статистиката и Бруно бил след Неймар и Игор Тиаго, а нападателят на “Реал” бил по-назад в класацията по изпълнение на 11-метрови.

Но всичко в мача бе Холанд. Той спечели 4 от 4 въздушни двубоя, като първият му гол бе с глава. Оказа се, че Габриел Магаляеш е любимият му съперник. Ерлинг го е преодолявал 16 пъти във Висшата лига и е вкарал в петте последни мача срещу него.

Бразилия е печелила мач срещу всеки национален отбор, срещу който е играла, разбира се, без Норвегия. Това бе петият двубой поред без успех - 2 равенства и 3 загуби.

За седми пореден мач в елиминациите бразилците падат от европейски съперник - 0:1 от Франция (2006 г.), 1:2 от Нидерландия (2010 г.), 1:7 от Германия (2014 г.), 0:3 от Нидерландия (2014 г.), 1:2 от Белгия (2018 г.) и 1:1 и 2:4 след дузпи от Хърватия (2022 г.).

Холанд вече има 4 победни гола на първенството. Повече от него са вкарвали Гжегош Лато през 1974 г. и Тото Скилачи през 1990 г.

За първи път в историята на световните първенства трима играчи имат 7+ попадения, като това са Холанд, Лео Меси и Килиан Мбапе.

Гигантът посрещна полугол в съблекалнята бъдещата кралица на Норвегия прицеса Ингрид Александра и получи искрена прегръдка от кралската особа.

22-годишната принцеса бе в компанията на по-малкия си брат Свере Магнус, когато влезе в съблекалнята.

Двамата присъстват на всички мачове на Норвегия заради операцията на майка им Мате-Мергит. Тя претърпя трансплантация на бял дроб през юни и заради това баща им Хакон, който преди Ингрид Александра ще заеме трона, не успя да стигне до световното.

Винисиус пък намери сили в себе си и прекъсна интервюто на Ерлинг след двубоя, за да го поздрави за успеха.

Разбира се, след невероятното представяне Холанд получи като награда да бие тъпана по време на празненствата с феновете след мача. До момента това правеше капитанът на отбора.

Изненадващо наставникът на Бразилия Карло Анчелоти не говори за оставка, а за ново начало. Все пак бъдещето му начело на отбора не е много сигурно. Италианецът е най-скъпоплатеният треньор на световното, като годишната му заплата е 10 милиона долара.