Доналд Тръмп заплашил да спре световното

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заплашил по телефона шефа на ФИФА Джани Инфантино, че ще спре първенството, ако не се отмени червеният картон на Фоларин Балогун, за да може той да играе с Белгия. И световната федерация направи прецедент, като суспендира наказанието му от 1 мач. По същия начин се действаше с Кристиано Роналдо, който трябваше да пропусне първите срещи от световното заради изгонване в квалификациите, но в крайна сметка пропусна само един двубой, а другите два му станаха условни за една година.

Така според всички бяха нарушени устоите на футбола, което в крайна сметка може и да струва поста на Инфантино.

За това намекнаха ЕС, УЕФА и Белгия в специални декларации.

Оказа се, че американската делегация на световното дори не е искала преразглеждане на картона на Балогун, преди да бъде посъветвана от администрацията на Доналд Тръмп да го направи.

Часове преди двубоя ФИФА леко дръпна спирачката по скандала, като обяви, че дава право на белгийците да пуснат жалба срещу решението. Без обаче да споменава в какви срокове ще бъде разгледана. Което означава, че по първоначалното решение нападателят на “Монако” ще излезе на терена.

Подобно нещо не се бе случвало на световно първенство от 1934 година насам, когато Бенито Мусолини директно се намеси, за да може Италия да спечели титлата.

Той лично се срещнал с рефера Еклинд, който свири 1/2-финала и финала на домакините, като те стигнаха до успеха не без негова помощ.

Най-ощетен бе тимът на Чехословакия, който падна с 1:2 след продължения и при невероятни изпълнения на шведския арбитър.