“Хей, Джуд” изтри спомена за “Божията ръка” в Англия

“Хей, Джуд” на “Бийтълс” отново се превърна в хит №1 на Великобритания, след като националният отбор нанесе първата загуба на Мексико на стадион “Ацтека” в историята на този стадион с 3:2. В 10 двубоя преди това те нямаха поражение. “Ацтека” е стадионът с най-много мачове на световно - цели 24.

Големият герой бе Джуд Белингам, който с два гола за 98 секунди изтри спомена от “Божията ръка” на Диего Маракона на същия стадион срещу Англия преди 40 години.

Джуд вкара два от три удара, направи 8 дрибъла и спечели 10 дуела в мача. Показатели, непостигани от... Диего Армандо Марадона в 1/2-финала срещу Белгия през 1986 г.

С гол и асистенция капитанът на Англия Хари Кейн достигна до невероятни висоти този сезон. Той е участвал в 81 попадения този сезон за “Байерн” и Англия (73 плюс 8). Повече от него е правил само Лионел Меси.

Кейн обаче бе причината и за дузпа, като стана първият, който вкарва и допуска 11-метров в един мач.

Победата дойде само с 33,2% процента владеене на топката от страна на британците, което е техен антирекорд на световно. Изчистванията на топката са цели 48, което е по-малко само от 54-те срещу Белгия през 1990 г. И най-голям дял в това имаше резервата Дан Бърн, който влезе в 75-ата минута и цели 6 пъти прати топката далеч от вратата на Пикфорд.

Лошата новина е контузията на ветерана Джордън Хендерсън, който е аут от световното. При бурната радост се опита да прескочи като съотборника си Бърн рекламните пана, спъна се и при падането е счупил костица в китката си. Хендерсън остана в болницата, докато отборът се прибра в базата си край Канзас Сити.

Така проблемите на Тухел в атака стават сериозни. Тино Ливраменто се контузи преди първенството. Рийс Джеймс не играе в последните два мача, а за следващия с Норвегия ще е наказан и Джарел Куанса, който бе изгонен срещу Мексико.

Хиляди празнуваха по улиците на Лондон победата, като шоуто бе сполучливо определено като “Текила сънрайз” от медиите. Най-псуван бе крал Чарлз III, който отказа да даде почивен ден, както направи за Шотландия в груповата фаза.

Истерията около следващия мач с Норвегия достигна до нови върхове. На официалния сайт на ФИФА за препродажба на билети се появиха два за по 8,05 милиона долара.

