Треньорът на "Левски": Единственият ми фокус е върху двубоя утре, а не върху трансфери

"Единственият ми фокус е върху двубоя утре, а не върху трансфери".

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес преди първия мач от кръг I на Шампионската лига срещу първенецът на Босна и Херцеговина "Борац" (Баня Лука). Двубоят е утре в столицата на Република Сръбска от 21,30 ч.

"Трябва да сме подготвени за двубоя утре. Чака ни много труден мач. "Борац" е силен тим, щом е станал шампион на страната си. Мислим само за двубоя със съперника. Влизаме с голямо желание. Трябва да покажем уважение и да бъдем скромни", започна Веласкес.

Испанският наставник на шампиона на България призна, че е доволен от адаптирането на новите играчи, общо 6 на брой. Той изтъкна, че това е заради останали играчи в съблекалнята.

Веласкес направи и кратък анализ на съперника.

"Съставът им е запазен и съхранен. Домакинският фактор е предимство за тях. И така трябва да ни стане ясно, че трябва да подходим сериозно. В момента, в който забравим къде сме и не проявим уважение, трябва да си спомним колко много години "Левски" не е играл в Шампионската лига", каза още специалистът, начело на "сините".

И добави: "Не мога да кажа кой играч колко ще играе утре. Имаме футболисти, които не са провели нормална подготовка. Всичките ми играчи са професионалисти. Последните трима, които дойдоха, са в отлична форма.