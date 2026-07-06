Тръмп потвърди: Поисках от ФИФА преразглеждане на червения картон на Балогун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че се е обадил на шефа на ФИФА Джани Инфантино след мача на отбора на САЩ от 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина и е помолил президента на ФИФА да преразгледа санкцията за червения картон на нападагеля на американците Фоларин Балогун в 64-тата минута.

25-годишният американски нападател получи червен картон за това, че стъпи неловко върху десния глезен на боснеца Тарик Мухаремович, което доведе до отстраняване на Балогун за един мач.

Американският президент остро критикува съдията, който показа червен картон на най-добрия голмайстор на отбора на САЩ.

Спорната отмяна на червения картон от страна на ФИФА, само 24 часа преди решаващия мач на САЩ от осминафиналите срещу Белгия, предизвика бурна реакция в света на футбола.

„Всичко, което направих, беше да поискам преразглеждане, защото не смятах, че е било фаул. Смятах, че това бяха двама велики спортисти, които се сблъскаха и се заплетоха един в друг", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в понеделник.

Зрелищното изгонване означаваше, че Балогун ще пропусне решаващия мач на отбора на САЩ срещу Белгия. Тръмп разкритикува бразилския съдия Рафаел Клаус и предупреди да се провери "подозрителното" му минало.

„Не можеш да вземеш крака си и да го поставиш правилно върху крака на някой друг, когато тичаш - това са двама велики спортисти, които се заплетоха. Този съдия, който е малко подозрителен не ми се иска да го казвам, защото не обичам да създавам полемика. Но е много подозрителен", коментира Тръмп.

„Ако искате, ще ви разкажа какво се случи. Той взе решение, в което никой не можеше да повярва. Казаха му: „Не можеш да играеш." Това е много несправедливо."

Тръмп продължи, като заяви, че не е знаел какво означава червен картон, но когато разбрал, че Балогун ще пропусне осминафиналите, „поиска преразглеждане от ФИФА".

„Той му даде червен картон, аз не знаех какво означава това. После започнах да разбирам, че това означава, че той не може да играе в следващия мач. Казах: „Момче, това е сериозно – знаеш, че ако се беше случило на друг играч, щеше да е несправедливо", добави той.

„Но когато ти отнемат най-добрия играч, или почти най-добрия – те имат толкова много страхотни играчи и казват, че не можеш да играеш, това е много несправедливо. Едно е да накажеш някого за един мач. Но как можеш да го накажеш за мач, който той дори още не е изиграл? Това е много несправедливо. Не можеш да правиш така. Така че, да, поисках преразглеждане от ФИФА", заяви Тръмп.

Той определи отмяната като прекрасна и похвали Инфантино, че е умен и твърд човек, чиято репутация е достигнала небесните висини.

„Мисля, че решението на съдията беше ужасно. И никой не говори за това. Говорят за червения картон, сякаш всичко е наред. Решението на съдията да покаже червен картон. Аз дори не знаех какво, по дяволите, е червен картон", каза той, цитиран от The Sun.

„Когато разбрах, си казах: „Сигурно се шегуваш." Този човек просто вдига ръка и казва: „Добре, най-добрият ви играч няма да играе следващата седмица или в следващия мач. Казах си: „Уау, това е огромна власт, това е ужасно." Но после погледнах миналото му и то не беше толкова добро", посочи американският президент. .

Той намекна, че ако Белгия победи отбора на САЩ в мача от осминафиналите без най-добрия им голмайстор, резултатът ще бъде „нагласен".

„Ако ни победят, могат да бъдат много горди. В противен случай, ако ни победят, ще кажем – аз ще кажа, че е било нагласено, точно както бяха нагласени изборите през 2020 г., но няма да се впускам в това", каза Тръмп за Белгия.

Решението на ФИФА да отмени червения картон на Балогун се основаваше на правило 27 от правилника на дисциплинарната комисия, в което се посочва: „Съдебният орган може да реши да отложи изцяло или частично прилагането на дисциплинарна мярка. С отлагането на прилагането на санкцията съдебният орган налага на санкционираното лице изпитателен срок от една до четири години."