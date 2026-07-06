ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Далибор Драгич: "Левски" твърде дълго чака да бъде...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23178090 www.24chasa.bg

Министър Керязов събра двата лагера в щангите

1272
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта

След поредица от срещи, в които търсихме най-добрите решения, днес можем да кажем, че постигнахме консенсус. Вдигането на тежести е спорт с традиции, който винаги е носил на България медали и световна слава. Нашата обща отговорност е да поставим интересите на спортистите ни над всякакви други различия. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на среща със Стефан Ботев и Асен Златев. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта. 

През последните седмици министър Керязов проведе поредица от разговори с всички заинтересовани страни, чиято цел беше да се преодолее натрупаното напрежение.

Продължителният период на сериозни конфликти в БФВТ сериозно застрашаваше подготовката на националните състезатели и поставяше под въпрос авторитета на федерацията пред международните спортни организации.

"Бъдещето на спортистите е приоритет, който стои над всякакви вътрешни противоречия", каза още министърът на младежта и спорта.

Двете страни заявиха готовност за взаимни компромиси, обединяване на усилията и продължаване на разговорите, за да се гарантира стабилност и да се създадат необходимите условия и спокойна среда за подготовка на националите ни.

На срещата присъства и началника на кабинета на министъра на младежта и спорта Дамян Найденов.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта
СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта
СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта
СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта
СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта
СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция