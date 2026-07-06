Търдин: Знам, че в "Борац" има добри играчи

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Знам, че в "Борац" има добри играчи.

Това каза халфът на "Левски" преди гостуването на "Борац" (Баня Лука) в първи двубой от кръг I на Шампионската лига.

Само преди дни полузащитникът, който е един от най-основните играчи в състава на Веласкес, предподписа нов договор със "сините".

Очаква се полузащитникът утре да започне от първата минута срещу босненците.

"Гледал съм няколко мача на "Борац". Мисля, че сме добре подготвени за утрешния мач. Очаквам здрав сблъсък. Излизаме за победа", каза още той.