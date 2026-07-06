Далибор Драгич: "Левски" твърде дълго чака да бъде шампион отново, ще бие 2 пъти "Борац"

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"Левски" твърде дълго чака да стане шампион. 17 години са адски дълго време.

Това каза 3-кратният първенец със "сините" Далибор Драгич. Босненският бранител се появи на стадион "Градски" в Баня Лука, където столичани утре ще играят с "Борац" в кръг от Шампионската лига.

Драгич игра 68 мача за "сините", в които заби 7 гола.

"Мисля, че "Левски" ще спечели и двете срещи и ще се класира за втория кръг", каза бившият защитник. Той призна, че следи изкъсо изявите на "сините". Знае за трансферите.

И утре ще е на стадион в Баня Лука, за да подкрепя "Левски".

"Райко (администраторът) ми е намерил билети. Не знам за къде са. Но ще скачам и пея за "сините".

Драгич призна, че е бил на "Герена" в двубоя с "Лудогорец", след който "сините" получиха титлата си. Получил е покана от Наско Сираков, тогава все още мажоритарен собственик.

Далибор дълго време говори с Веласкес преди тренировката на "сините".

"Обясних му, че всички в България са били скептични при идването му. Но така е винаги.

Драгич направи и анализ на съперника. Самият той е играл за "Борац" през 1993-а година, когато е войната.

"Познавам треньора Винко Маринович. Играят силов футбол. Имат 3-4 чужденци", каза още той.

В момента бившата звезда на "сините" живее в Нови Сад. Родителите на Драгич пък са родом от градче в близост до Баня Лука.

"Преди два дни получих покана да стане спортен директор в "Рудар" (Плевля). Мисля, че "Левски" е на прав път с ръководството, с Наско Сираков, с Хулио Веласкес и неговия треньорски щаб. Мисля, че времето на "Лудогорец" мина", завърши Драгич.