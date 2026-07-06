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Тадей Погачар спечели 3-ия етап и поведе в обиколката на Франция

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Тадей Погачар вече е с жълтата фланелка на водач в "Тур дьо Франс". Снимка: Ройтерс

Тадей Погачар не чака дълго, за да излезе начело в генералното класиране в колоездачната обиколка на Франция. 

Световният шампион от Словения направи леко откъсване и спечели 3-ия етап в Пиренеите, като изпревари досегашния водач Йонас Вингегор. Така датчанинът, който наскоро победи в обиколката на Италия, за първи път в кариерата си загуби жълтата фланелка. 

За Погачар това е 22-и спечелен етап в "Тур дьо Франс" и той се изравни с местния състезател Андре Даригад на петото място във вечната класация. Британецът Марк Кавендиш има 35 етапни победи, следван от белгийската легенда Еди Меркс (34), френския идол Бернар Ино (28) и неговия сънародник Андре Льодюк (25). 

Тадей Погачар вече е с жълтата фланелка на водач в "Тур дьо Франс". Снимка: Ройтерс

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