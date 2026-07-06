ФИФА отсвири Белгия, потвърди решението, че Балогун може да играе

Жалбата на белгийската федерация срещу решението на ФИФА да суспендира наказанието на американския национал Балогун е отхвърлена, съобщиха от федерацията в Брюксел. Това означава, че той може да играе в мача срещу белгийците, който е в три часа. Ето какво написаха те:

Федерацията на Белгия получи решение от апелативната комисия на ФИФА, подписано от Салман ал-Ансари, в която се обявява жалбата ни за недопустима и потвърждава предходното решение, че Фоларин Балогун може да играе.

До този момент не е получена никаква обосновка за това решение, нито сме получили поискана информация от началото на тази процедура - копие на решението, мотивацията за него и докладът на съдията. Това е в нарушение на правилата на ФИФА.

Белгийската федерация е информирала тази на САЩ, че ще оспорва легитимността на играта, ако той бъде вписан в състава. Това ни оставя свободата за последващи действия.

От своя страна ФИФА също обяви:

Апелативната комисия на ФИФА отхвърли искането, заведено от белгийската футболна федерация, на основание, че е недопустимо спрямо решението на дисциплинарния комитет на ФИФА да суспендира за ,1 година наказанието на американския национал Фоларин Балогун след неговото изгонване с директен червен картон на мача срещу Босна, игран на 1 юли.

Искането е недопустимо на основание, че белгийската федерация не участва в процеса и следователно няма право на апелативна процедура.