ЕС призова за феърплей, след като намесата на Тръмп разтърси световното

Европейската комисия призова за феърплей и прозрачна конкуренция в спорта, след като наложеното на американската звезда Фоларин Балогун наказание беше отменено след телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и шефа на ФИФА Джани Инфантино.

В изявление в понеделник говорителката на Европейската комисия Ева Хрнчирова отказа да коментира случая с Балогун, но подчерта, че спортните федерации трябва да имат свободата да вземат свои собствени решения.

„Ние зачитаме автономията на спорта и зачитаме правото на спортните федерации да определят критериите, съгласно които участниците се състезават. Всяко такова решение, разбира се, трябва да се взема въз основа на обективни и прозрачни критерии", заяви Хрнчирова.

Тя подчерта, че ЕС подкрепя принципа на феърплей и прозрачната конкуренция.

Балогун получи червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина по време на първия кръг на елиминациите, което означаваше, че ще бъде отстранен за мача от осминафиналите срещу Белгия. След като Тръмп се обади на Инфантино в четвъртък, отстраняването беше отменено. ФИФА отказа да потвърди каквито и да било конкретни разговори, но заяви пред "Политико", че независима дисциплинарна комисия е решила да отмени наказанието за един мач.

Европейският комисар по спорта Глен Микалеф бе по-остър в критиката си. Той каза, че политическата намеса в спортните решения рискува да подкопае независимостта на управляващите органи.

„Решенията относно спортните правила и спортните въпроси принадлежат на спортните органи, а не на политиците. Влиянието върху спортните решения би подкопало автономията на спорта", написа Микалеф в "Екс".

Той заяви, че според него ФИФА е взела погрешно решение, като добави, че вниманието трябва да се насочи към истинските предизвикателства пред управлението на спорта, включително използването на спорта като оръжие за политически цели.

УЕФА, управляващият орган на европейския футбол, заяви в категорично изявление, че ходът на ФИФА е „неразбираем и неоправдан" и обвини световната футболна федерация, че е пресякла „червената линия".

Белгийският министър на външните работи Максим Прево заяви, че ходът на ФИФА „повдига много въпроси". Той изтъкна, че „ако наистина един телефонен разговор е довел до това неразбираемо решение, това би означавало подкопаване на най-основните правила на футбола и спорта" и би поставило под съмнение способността на ФИФА „да се застъпва по убедителен начин за честната игра".

Във Великобритания премиерът Киър Стармър също леко критикува решението.

„Тези решения са от компетенцията на световната футболна федерация и трябва да останат такива. Премиерът подкрепя честността на състезанията във всички спортове", заяви пред репортери тази сутрин говорител на Стармър, когато беше попитан за намесата на Тръмп.