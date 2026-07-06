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https://www.24chasa.bg/sport/article/23179057 www.24chasa.bg

Роналдо в преследване на последната си мечта срещу Испания, вкарвал им е хеттрик на световно

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Снимка: РОЙТЕРС

Петкратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо преследва единственият трофей, който му липсва - световната титла при националните отбори.

Срещу него е познат съперник - Испания, срещу която преди 8 години на световното в Русия в Сочи той направи хеттрик при зрелищното равенство в групите 3:3.

Победителят от тази двойка ще играе срещу САЩ или Белгия в 1/4-финала.

Съдия на мача в Хюстън е англичанинът Антъни Тейлър.

Ето съставите.

Португалия: Коща, Диаш, Вейга, Кансело, Мендеш, Фернандеш, Невеш, Витиня, Роналдо, Феликс, Нето.

Испания: Симон, Поро, Лапорт, Кубарси, Кукурея, Баена, Родри, Педри, Олмо, Ямал, Оярсабал.

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