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Григор Димитров направи герой последния оцелял британски тенисист на "Уимбълдън"

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Григор Димитров отпадна в осминафиналите на "Уимбълдън". Снимки: Ройтерс

Григор Димитров се завърна с гръм и трясък на "Уимбълдън", но малко не му стигна за още една победа.

Бившият №3 в света получи покана от организаторите и се възползва максимално, като записа три победи. Срещу последния оцелял представител на Великобритания обаче пропусна куп шансове да играе и четвъртфинал.

Димитров два пъти водеше с пробив в четвъртия сет, но роденият край Париж чистокръвен французин Артюр Фери се възползва от моментните слабости в играта на Григор и спечели 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7 в дългия тайбрек). 

Швейцарската легенда и осемкратен шампион изгледа мача на Григор от официалната ложа.
Швейцарската легенда и осемкратен шампион изгледа мача на Григор от официалната ложа.

Най-добрият български тенисист в историята все пак си тръгва от Лондон на нула. Той защити точките си от осминафинала миналия сезон и е 144-и в актуалната световна ранглиста. 

Преди година Димитров водеше с два сета срещу №1 Яник Синер (Ит), но скъса гръден мускул и претърпя операция. 

Григор Димитров отпадна в осминафиналите на "Уимбълдън". Снимки: Ройтерс
Швейцарската легенда и осемкратен шампион изгледа мача на Григор от официалната ложа.

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