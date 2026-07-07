Тръмп и Инфантино на бял кон срещу феърплея - грешникът Балогун титуляр за САЩ, но Белгия води 2:1

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Треньорът на САЩ Маурисио Почетно пропусна възможността да се кандидатира за наградата за феърплей на това световно първенство.

Аржентинецът пуска като титуляр срещу Белгия нападателя Фоларин Балогун, който се прочу, след като червеният му картон бе пренебрегнат и той излезе титуляр в 1/8-финала срещу Белгия в Сиатъл.

Отмяната на задължителното наказание на Балогун дойде след телефонен разговор на президента на САЩ Доналд Тръмп с шефа на ФИФА Джани Инфантино.

Белгийците обаче не показаха достатъчно респект към мераците на домакините и още в 9-ата минута поведоха. Шарл де Кетелер вкара от много близко разстояние, след като засече подаване от Никола Раскин.

Янките върнаха жеста от пряк свободен удар - в 31-ата пряк свободен удар, назначен за нарушение срещу Балогун, бе изпълнен от Малик Тилман, топката неволно се отклони в главата на защитник и се завъртя в мрежата, оставяйки Тибо Куртоа прецакан.

Но белгийците не си оставиха магарето в калта и след само две минути Леандро Тросар центрира към Шарл де Кетелер в наказателното поле и нападателят върна преднината на Белгия с глава от близка дистанция.

Снимка: РОЙТЕРС

Ето съставите.

САЩ: Мат Фриз, Фриман, Рим, Робинсън, Ричардс, Адамс, Макени, Тилман, Дест, Балогун, Пулишич.

Белгия: Тибо Куртуа − Кастань, Мехеле, Нгой, де Кейпер − Раскин, Онана, Тилеманс − Троссард, Де Кетеларе, Лукебакио