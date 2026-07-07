ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп и Инфантино на бял кон срещу феърплея - греш...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23179294 www.24chasa.bg

Тръмп и Инфантино на бял кон срещу феърплея - грешникът Балогун титуляр за САЩ, но Белгия води 2:1

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

1656
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: РОЙТЕРС

Треньорът на САЩ Маурисио Почетно пропусна възможността да се кандидатира за наградата за феърплей на това световно първенство.

Аржентинецът пуска като титуляр срещу Белгия нападателя Фоларин Балогун, който се прочу, след като червеният му картон бе пренебрегнат и той излезе титуляр в 1/8-финала срещу Белгия в Сиатъл.

Отмяната на задължителното наказание на Балогун дойде след телефонен разговор на президента на САЩ Доналд Тръмп с шефа на ФИФА Джани Инфантино.

Белгийците обаче не показаха достатъчно респект към мераците на домакините и още в 9-ата минута поведоха. Шарл де Кетелер вкара от много близко разстояние, след като засече подаване от Никола Раскин.

Янките върнаха жеста от пряк свободен удар - в 31-ата пряк свободен удар, назначен за нарушение срещу Балогун, бе изпълнен от Малик Тилман, топката неволно се отклони в главата на защитник и се завъртя в мрежата, оставяйки Тибо Куртоа прецакан.

Но белгийците не си оставиха магарето в калта и след само две минути Леандро Тросар центрира към Шарл де Кетелер в наказателното поле и нападателят върна преднината на Белгия с глава от близка дистанция.

Снимка: РОЙТЕРС

Ето съставите.

САЩ: Мат Фриз, Фриман, Рим, Робинсън, Ричардс, Адамс, Макени, Тилман, Дест, Балогун, Пулишич.

Белгия: Тибо Куртуа − Кастань, Мехеле, Нгой, де Кейпер − Раскин, Онана, Тилеманс − Троссард, Де Кетеларе, Лукебакио

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция