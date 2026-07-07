България излезе начело в групата при защитата на европейската си титла за волейболистки до 18 г.

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Волейболистките на България до 18 години записаха четвъртата си победа поред на европейското първенство в Литва. Тимът, воден от селекционера Атанас Петров, се наложи над Финландия с 3:1 (25:17, 25:9, 23:25, 25:23).

По-малко от 24 часа след успеха срещу домакина Литва младите нашите отново демонстрираха висока класа и контролираха развитието на двубоя срещу скандинавския съперник.

Така 2 кръга преди края на групите България е лидер в групата с 4 победи 1 загуба и 13 точки.

Следват Унгария с 4, 1, 12, Франция 4, 1, 11 и Германия с 4, 1, 11. Тези 4 отбора от 8-те в групата имат шанс за първите две места, които пращат на 1/2-финалите.

В сряда играем срещу Франция, а на следващия ден с Унгария.

България започна убедително първия гейм и бързо поведе със 7:2. Финландия успя да се възползва от кратко колебание в играта ни и обърна резултата до 10:8, но след прекъсването момичетата на Атанас Петров реагираха по отличен начин. Националките реализираха серия от пет поредни точки, върнаха инициативата в свои ръце и без затруднения затвориха гейма при 25:17. Особено впечатляващо бе представянето на начален удар, откъдето България реализира пет директни точки.

Втората част премина изцяло под диктовката на българския тим. Отличната игра във всички елементи не остави никакви шансове на Финландия, а категоричното 25:9 красноречиво отрази превъзходството на „лъвиците".

В третия гейм България допусна повече непредизвикани грешки, което позволи на съперника да остане в мача. Финландките се възползваха от колебанията и намалиха изоставането си след 25:23.

Въпреки загубения гейм, националките ни бързо възстановиха концентрацията си. Четвъртата част премина равностойно, но в най-важните моменти българките показаха повече спокойствие и качество в решаващите разигравания, за да затворят мача с 25:23 и да заслужат четвъртия си успех в турнира.

Най-резултатна за България бе Катерина Попова със 17 точки. Отличен двубой изигра и Антония Станиславова, която завърши с 12 точки, включително впечатляващите шест аса и две точкови блокади.