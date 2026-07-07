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Роналдо: Това беше последното ми световно първенство!

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Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Огромната звезда на Португалия Кристиано Роналдо коментира отпадането от световното след загубата от Испания на 1/8-финалите с 0:1.

„Малко не ни достигна късмет. Те отбелязаха в нашата врата в последните минути. Такъв е футболът. Като цяло това беше много напрегнат мач. Нормално е да тъгуваш, когато напускаш световно първенство по този начин.

Но както казах вчера на пресконференцията, дадох всичко, на което бях способен, и си тръгвам с чиста съвест. Това е животът на футболиста и трябва да продължим напред.

Вярно е, че това беше последното ми световно първенство. Що се отнася до останалото - сега трябва да помисля за това заедно със семейството си и да не вземам прибързани решения", каза 41-годишният Роналдо.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

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