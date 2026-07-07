Докъде ще стигне “Левски” в европейските турнири?

17 години по-късно “Левски” се завръща в Шампионската лига. “Сините” започват участието си в квалификациите на най-комерсиалния турнир в Европа с гостуване на босненския първенец “Борац” (Баня Лука). Първият двубой от I кръг е днес от 21,30 ч на стадион “Градски” в столицата на Република Сръбска. Реваншът е седмица по-късно на “Герена”.

Въпреки че шампионът на България влиза в турнира като непоставен, предвожданият от Хулио Веласкес тим е фаворит в сблъсъка, респективно има огромен шанс да продължи към следващото препятствие.

Причините за това са няколко. Първо - столичани на хартия имат доста по-добър състав от съперника. В “Борац” звездите са две - нападателят Лука Юричич, станал голмайстор на тамошния елит с 27 попадения, и Милош Йоич, преминал през “Борусия” (Дортмунд) преди време. До момента през лятото съперникът на “сините” не подсили кой знае колко сериозно редиците си. Тимът от Баня Лука разчита основно на местни кадри - има цели 21 играчи от Босна в състава си.

За първи път от дълги години насам пък “Левски” направи голяма част от селекцията си преди първите официални мачове.

До момента на “Герена” пристигнаха шестима - Мехди Мубарик, Сержиньо, Алекс Сентейес, Давид Кусо, Адриан Райчев и Рейналдо. За половината “сините” платиха немалка сума, което също е рядкост в последните сезони. Факт е обаче, че не се знае дали всички новодошли вече са се адаптирали напълно в обстановката при шампионите.

Със сигурност пък българското първенство е доста по-силно от босненското, което също дава предимство на “Левски”.

И не на последно място. Големият коз на “сините” е Хулио Веласкес. Испанският специалист показа, че от отбор, който преди 12 месеца не бе слаган в тройката на първенството ни,

направи така, че “сините” да станат шампиони с огромна разлика

Играта на “Левски” видимо прогресира в последните месеци. А още през миналото лято по време на европейските мачове само тежкият жребий го остави извън същинската фаза на Лигата на конференциите. “Сините” играха като равни с отбор като “Брага” в квалификациите на Лига Европа, където отпаднаха след гол в продълженията. Само да отбележим, че впоследствие португалците стигнаха до 1/2-финала във втория по сила турнир на УЕФА.

Статистиката срещу тимове от Босна и Херцеговина също е в полза на “сините”. До момента “Левски” 4 пъти се е изправял срещу отбори от тази държава. В 3 от случаите столичани елиминират съперника - 5 победи, 1 равенство и 2 загуби.

Единствено в последния дуел между “Левски” и босненци “сините” отпадат. Това се случва през 2012 г., когато “Левски” печели у дома 1:0 над “Сараево"”, но в реванша губи 1:3 и е аут от квалификациите на Лига Европа.

Очаква се днес Хулио Веласкес да зал«ожи на две от новите летни попълнения от първата минута. Титуляри ще са Давид Кусо и Рейналдо. Аут от срещата пък са Асен Митков, Карл Фабиен, Мустафа Сангаре, Стипе Вуликич, Радослав Кирилов и Мазир Сула.

Шестимата не пътуваха с отбора за Баня Лука, тъй като имат проблеми и няма как да играят днес.

Самото участие в Шампионската лига дава огромен шанс на “сините” за дълъг рейд в европейските турнири, а защо не и участие в същинската фаза на едно от състезанията под егидата на УЕФА.

Елиминирането на “Борац” и още един съперник значат минимум участие наесен в Лигата на конференциите. А това, че “сините” са в шампионски поток и ще играят само с първенци на различни европейски държави, прави мисията “основна фаза” напълно реална.

При елиминиране на “Борац” “Левски” чакат “Университатя” (Крайова) или “Витебск”. Родният първенец

ще е поставен във втория кръг

при успех над босненците, защото взема коефициента им, но “сините” изтеглиха късата клечка с жребия, защото шампионът на Румъния е един от най-силните непоставени отбори за втория рунд на Шампионската лига.

Ако “Левски” бъде спрян във втория кръг на най-силния турнир на УЕФА, отива в третия на Лига Европа. Жребият за него е след няколко седмици, а потенциалните съперници ще са само отпаднали от Шампионската лига - тоест не би трябвало да са грандове като “Цървена звезда” и “Динамо” (Загреб).

Ако воденият от Хулио Веласкес тим бъде елиминиран от “Борац”, отива във втория кръг на Лигата на конференциите. Там съперник ще е загубилият дуела между румънци и беларуси.

Изпълнителният директор на “сините” Даниел Боримиров ясно заяви, че “Левски” е по-силен от миналия сезон.

“Ще подходим с необходимото уважение, с играта си ще затвърдим твърдението им, че сме неудобен съперник. Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добри. Може да дойде неприятна изненада, но мисля, че това няма как да се получи. Всеки един от нашите футболисти живее с мисълта за мача с “Борац”. Желанието ни е да победим още в първия мач. Важното е тактическите задачи да бъдат изпълнени. Разбира се, че реваншът в София е важен за нас, защото публиката ни ще е зад гърба”, каза Боримиров.

Делегацията на “сините” за Баня Лука бе предвождана от президента на клуба Наско Сираков.

В същото време домакините от “Борац” се похвалиха, че клетката, където ще бъдат настанени феновете на българския тим, вече е напълно готова. В навечерието на дуела от Шампионската лига клубът от Босна извършваше ремонт на съоръжението. Очакват се близо 600 левскари.

В сектора, където ще бъдат запалянковците на “Левски”, е издигната защитна мрежа, която допълнително ще засили мерките за сигурност. Между трибуните за гости и едната от централните пък ще има полицейски кордон, за да се избегнат всякакви ексцесии.