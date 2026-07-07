ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Врящ котел очаква "Левски" за старта в Шампионскат...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23179882 www.24chasa.bg

Португалия остана без селекционер

1632
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес

Селекционерът на националния отбор на Португалия Роберто Мартинес заяви, че напуска поста си, след като тимът му загуби с 0:1 от Испания на осминафиналите на световното първенство. Той нарече поражението край на един цикъл за отбора.

Мартинес коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер.

Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели Мондиал 2026, и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел.

"Бордът и президентът на федерация сега имат възможността да изберат новия треньор... Договорът ми изтича днес. Няма много повече какво да се каже", допълни той.

Мартинес похвали 41-годишния Роналдо като примерен капитан и му благодари за приноса му към Португалия, като същевременно избегна по-нататъшни коментари относно бъдещето на футболиста.

Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026