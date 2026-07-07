Португалия остана без селекционер

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Селекционерът на националния отбор на Португалия Роберто Мартинес заяви, че напуска поста си, след като тимът му загуби с 0:1 от Испания на осминафиналите на световното първенство. Той нарече поражението край на един цикъл за отбора.

Мартинес коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер.

Испанецът каза още, че е дошъл в Португалия, за да спечели Мондиал 2026, и не вижда смисъл да продължава, след като не е успял да постигне тази цел.

"Бордът и президентът на федерация сега имат възможността да изберат новия треньор... Договорът ми изтича днес. Няма много повече какво да се каже", допълни той.

Мартинес похвали 41-годишния Роналдо като примерен капитан и му благодари за приноса му към Португалия, като същевременно избегна по-нататъшни коментари относно бъдещето на футболиста.