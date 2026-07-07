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https://www.24chasa.bg/sport/article/23179987 www.24chasa.bg

Врящ котел очаква "Левски" днес за старта в Шампионската лига

Симеон Демирев

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Така изглежда стадионът на "Борац". СНИМКИ: АВТОРЪТ

Пред пълен стадион ще изиграе първия си мач от 17 години насам "Левски" в Шампионската лига. Първенецът на България гостува днес от 21,30 ч срещу "Борац" (Баня Лука) в мач от кръг I на турнира на богатите.

Очаква се на стадион "Градски" в столицата на Република Сръбска да има около 10 хил. души. Часове преди срещата феновете на първенецът на Босна и Херцеговина още се редяха за билети. И стадионът ще е изцяло пълен довечера, което значи, че по трибуните ще бъде врящ котел.

Секторът, където ще са настанени феновете на "сините".
Секторът, където ще са настанени феновете на "сините".

Привърженици на "Левски" ще бъдат настанени в т.нар. клетка зад едната от вратите. Фенове на "сините" обаче ще има и в централната трибуна.

Така изглежда стадионът на "Борац". СНИМКИ: АВТОРЪТ
Секторът, където ще са настанени феновете на "сините".

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