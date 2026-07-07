Врящ котел очаква "Левски" днес за старта в Шампионската лига

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Пред пълен стадион ще изиграе първия си мач от 17 години насам "Левски" в Шампионската лига. Първенецът на България гостува днес от 21,30 ч срещу "Борац" (Баня Лука) в мач от кръг I на турнира на богатите.

Очаква се на стадион "Градски" в столицата на Република Сръбска да има около 10 хил. души. Часове преди срещата феновете на първенецът на Босна и Херцеговина още се редяха за билети. И стадионът ще е изцяло пълен довечера, което значи, че по трибуните ще бъде врящ котел.

Секторът, където ще са настанени феновете на "сините".

Привърженици на "Левски" ще бъдат настанени в т.нар. клетка зад едната от вратите. Фенове на "сините" обаче ще има и в централната трибуна.