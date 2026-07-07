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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23180060 www.24chasa.bg

Аржентински национал от "Тотнъм" иска в Ла Лига

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Аржентинският защитник Кристиан Ромеро се радва след гола си във вратата на Кабо Верде. Снимка: Ройтерс

Защитникът на "Тотнъм" Кристиан Ромеро е пред трансфер в Испания. Според трансферния експерт Фабрицио Романо, "Тотнъм" е склонен да продаде аржентинския национал след световното първенство. 28-годишният бранител също иска да се премести в Ла Лига.

Въпреки информациите, свързващи завръщането на Ромеро с трансфер в серия "А", Романо твърди, че Ромеро ще избере от "Барселона" и "Атлетико Мадрид".

Ромеро има договор до 2029 г., след като подписа удължаване миналата година. 

"Барселона" обмисля опции за централни защитници, а в "Атлетико" старши треньор е сънародника му Диего Симеоне.

Аржентинският защитник Кристиан Ромеро се радва след гола си във вратата на Кабо Верде. Снимка: Ройтерс
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