Светът се подиграва на САЩ след разгрома с 4:1 от Белгия и скандала с Тръмп

Доналд Тръмп се оказа в центъра на един от най-големите скандали на Световното първенство по футбол, след като намесата му в казуса с наказанието на Фоларин Балогун доведе до обвинения в политически натиск върху ФИФА. Последвалото отпадане на САЩ след загуба с 1:4 от Белгия само засили критиките към решението на световната футболна централа.

Дни преди срещата ФИФА отмени автоматичното наказание на Балогун за един мач, след като той беше изгонен с червен картон в двубоя срещу Босна и Херцеговина. Решението беше взето след разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино, което предизвика критики и въпроси относно независимостта на дисциплинарните процедури във футбола.

Белгия поведе още в деветата минута чрез Шарл де Кетеларе след грешка в американската защита. САЩ изравниха с рикоширал пряк свободен удар на Малик Тилман, но малко по-късно Де Кетеларе възстанови аванса на белгийците. След груба грешка на вратаря Мат Фрийс Ханс Ванакен направи резултата 3:1, а в края Ромелу Лукаку оформи крайното 4:1 след нова неточност в отбраната на домакините.

След попадението си Лукаку отпразнува гола с т.нар. „танц на Тръмп" – жест, станал популярен по време на предизборните кампании на американския президент и впоследствие използван многократно в публичното пространство, пише " Дейли мейл".

Решението на ФИФА да допусне Балогун до участие продължи да бъде коментирано и след двубоя. В редица държави спортни коментатори и представители на футболни организации направиха иронични препратки към случилото се.

Говорител на Иранската футболна федерация заяви: „Сега целият свят танцува, за да отпразнува победата на футбола над политиката." Белгийската футболна федерация публикува в официалните си профили в социалните мрежи краткото послание: „Отменете и това", възприето като препратка към отмененото наказание на Балогун.

По време на телевизионните излъчвания в Турция, Хърватия и Белгия също прозвучаха шеговити коментари. Турски коментатор заяви, че „САЩ отпадат от Световното първенство... освен ако няма промяна в последния момент", докато хърватски негов колега добави, че „може би утре сутринта ще има обаждане от Белия дом". Белгийският коментатор Франк Петеркене, представяйки съдийския екип и VAR, иронично отбеляза, че „към него може да бъде добавен и Доналд Тръмп от Белия дом".

В социалните мрежи също се появиха множество критични публикации, включително коментари за представянето на Балогун, който не успя да окаже съществено влияние върху играта на американския тим.

След срещата самият Балогун заяви, че няма отношение към решението за отмяната на наказанието.

„Когато получиш червен картон, знаеш, че обичайният протокол е да пропуснеш следващия мач. Когато това решение бъде отменено, е нормално да има полемика. Аз приех наказанието, когато беше наложено, и приех решението, когато ми беше казано, че мога да играя. Не съм участвал по никакъв начин в този процес", каза нападателят.

Той призна превъзходството на белгийския тим, като заяви, че САЩ не са изиграли добър мач и не са оправдали очакванията на своите привърженици.

Според информация на американски медии Доналд Тръмп е разговарял три пъти с президента на ФИФА Джани Инфантино след червения картон на Балогун срещу Босна и Херцеговина. Впоследствие ФИФА отложи действието на автоматичното наказание за срок от една година, без да публикува подробно обяснение за решението си.

Тръмп заяви, че първоначално не е знаел какво означава червен картон, но след като разбрал, че Балогун няма да може да играе срещу Белгия, е поискал случаят да бъде преразгледан. Американският президент постави под съмнение и решението на бразилския съдия Рафаел Клаус, определяйки го като „съмнително".

Клаус действително беше обект на обвинения за предполагаемо уреждане на мачове в Бразилия през 2023 г., но срещу него никога не бяха повдигнати обвинения, нито има данни за нарушения, свързани със Световното първенство.

Бразилската футболна конфедерация защити арбитъра с официална позиция, в която заяви, че няма никакви основания за съмнения относно неговата почтеност и професионализъм.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино също защити съдийството на турнира, като подчерта, че реферите се справят професионално и имат ключов принос за успешното провеждане на Световното първенство.Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп заяви:

„Това е нашият спорт, а не техният. Ако Доналд Тръмп и Джани Инфантино наистина са решили този въпрос помежду си, това е безумие. Подобно действие поставя всичко под съмнение."

Британският телевизионен водещ и футболен анализатор Пиърс Морган, който в миналото е бил сред поддръжниците на Доналд Тръмп, определи намесата на американския президент като „измама".

Селекционерът на Англия Томас Тухел обаче предупреди, че решението на ФИФА създава опасен прецедент.

„Откъде започва и докъде свършва това? Може ли едно наказание да бъде отменено или не? Подобни действия поставят сериозни въпроси", коментира германският специалист.

Междувременно защитникът на Англия Джарел Куанса беше изгонен с червен картон при победата с 3:2 над Мексико. Това накара бившия мениджър на „трите лъва" Хари Реднап да попита с ирония в ефира на Times Radio:

„Дали кралят ще се обади на ФИФА, за да поиска и това решение да бъде отменено? Това е просто използване на власт."

Според информацията Английската футболна асоциация обмисля дали да обжалва наказанието на Куанса пред ФИФА.

Критики отправи и бившият президент на ФИФА Сеп Блатер.

„Червените картони не се отменят след политически телефонни разговори. Те се отменят въз основа на правилата, доказателствата и решенията на независими органи", заяви той.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино, който миналата година връчи на Доналд Тръмп отличието „Награда на ФИФА за мир", подчерта, че дисциплинарните органи на световната футболна централа са независими и техните решения трябва да бъдат уважавани.

„Редовно обсъждам въпроси, свързани със Световното първенство, с президента на Съединените щати. По този въпрос също получих обаждане от президента Доналд Тръмп, както получавам обаждания от държавни и правителствени ръководители, представители на футболните среди и бизнес лидери от целия свят по различни теми", заяви Инфантино.

От ФИФА съобщиха, че съгласно член 27 от Дисциплинарния кодекс изпълнението на наказанието на Балогун е отложено за изпитателен срок от една година.