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https://www.24chasa.bg/sport/article/23181564 www.24chasa.bg

От БОК сами ремонтират занемарената си централа

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Снимка: БОК

Служителите на Българския олимпийски комитет (БОК) продължават с разчистването на стария инвентар в централата на ул. „Ангел Кънчев" №4, а днес боядисват и част от помещенията.

Разчистването продължава вече няколко седмици. Това се налага, за да може да продължи процесът на работа в по-нормална среда, информират от БОК.

През месец май, когато новото ръководство влезе в сградата, се видя, че тя е занемарена, не е ремонтирана от години, като не отговаря на нито едно изискване за професионална дейност.

В офиса бяха поканени и журналисти, които видяха с очите си състоянието на офиса. Новото ръководство отправи апел за намирането на нова сграда, която да се превърне в дом на БОК, да съхранява ценния архив на комитета и да е място, на коeто да се развива активна дейност по всички програми, свързани с олимпийското ни движение.

Снимка: БОК

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