Жестока конкуренция за Саръбоюков в Монако

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Българският ас в скока на дължина Божидар Саръбоюков ще участва на турнира от Диамантената лига „Херкулес" в Монако на 10 юли (петък) от 21,35 ч. българско време.

Европейският шампион в зала (Апелдоорн 2025) ще премери сили с изключително сериозен състав:

Милтиадис Тентоглу (Гърция) – двукратен олимпийски и световен шампион;

Матия Фурлани (Италия) – световен шампион от Токио 2025;

Таджей Гейл (Ямайка) и Жерсон Балде (Португалия) – световни първенци;

Уейн Пинок (Ямайка) и Зимон Еамер (Швейцария) – олимпийски и европейски вицешампиони.

22-годишният Саръбоюков наскоро записа историческа първа българска победа при мъжете в Диамантената лига (в Рим). С едно второ място в Шанхай и трето в Сямън, българинът е втори в генералното класиране с 14 точки, само на точка зад лидера Тентоглу.