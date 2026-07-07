Жестока конкуренция за Саръбоюков в Монако

Българският ас в скока на дължина Божидар Саръбоюков ще участва на турнира от Диамантената лига „Херкулес" в Монако на 10 юли (петък) от 21,35 ч. българско време.
Европейският шампион в зала (Апелдоорн 2025) ще премери сили с изключително сериозен състав:
Милтиадис Тентоглу (Гърция) – двукратен олимпийски и световен шампион;
Матия Фурлани (Италия) – световен шампион от Токио 2025;
Таджей Гейл (Ямайка) и Жерсон Балде (Португалия) – световни първенци;
Уейн Пинок (Ямайка) и Зимон Еамер (Швейцария) – олимпийски и европейски вицешампиони.
22-годишният Саръбоюков наскоро записа историческа първа българска победа при мъжете в Диамантената лига (в Рим). С едно второ място в Шанхай и трето в Сямън, българинът е втори в генералното класиране с 14 точки, само на точка зад лидера Тентоглу.