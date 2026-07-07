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https://www.24chasa.bg/sport/article/23181689 www.24chasa.bg

ФИФА защити съдия от нападките на Тръмп

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Рафаел Клаус показва червения картон на Фалорин Балогун. Снимка: Ройтерс

ФИФА защити бразилския рефер Рафаел Клаус, който бе атакуван от американският президент Доналд Тръмп. Той изрази съмнения в почтенността на рефера.

Клуас ръководи спечеления от САЩ 1/16-финал на световното първенство с Босна и Херцеговина, но показа червен картон на звездата на американския отбор Фалорин Балогун за нарушение срещу Тарик Мухаремович, който по-късно бе скандално отменен. Това стана след обаждане на Тръмп до шефа на ФИФА Джани Инфантино.

"Ако погледнете към миналото на този съдия, то изглежда малко съмнително", каза Тръмп по адрес на Клаус.

"Рафаел Клаус е един от водещите съдии на ФИФА в целия свят и ценен член на елитната група арбитри за световното първенство. През цялата си кариера той е демонстрирал най-високите стандарти на професионализъм и почтеност", написаха от световната централа.

Рафаел Клаус показва червения картон на Фалорин Балогун. Снимка: Ройтерс

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